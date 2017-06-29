Иллюстративное фото с сайта today.kz По данным областного управления координации занятости и социальных программ с начала года в Атыраускую область переехало 38 семей оралманов из Узбекистана, в общей сложности 58 человек. - За 5 месяцев текущего года 48 семей, а это 72 человека, изъявили желание получить статус оралмана. Кроме граждан Узбекистана к нам переехали репатрианты из других государств - 1 человек из России, из Китая 7 семей, из Туркменистана 2 человека. Все переехавшие получили статус оралманов, - рассказала и.о. руководителя управления координации занятости и социальных программ Балдай УТЕГАЛИЕВА. Все репатрианты были распределены как в областном центре, так и в районах. 33 семьи, состоящие из 52 человек, остались жить в в Атырау, в Жылыойский район переехало 11 семей - 16 человек, в Макатский район - 2 человека, в Махамбетский - 2 человека. Из числа переехавших 5 человек - люди трудоспособного возраста, 25 человек - несовершеннолетние, 7 человек - пенсионеры. С начала года в органы занятости из числа оралманов обратилось 18 человек, 17 человек были трудоустроены на социальные работы, 1 оралман получил постоянную работу.