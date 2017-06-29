Сегодня, 29 июня, в специализированном межрайонном суде по уголовным дела под председательством судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА Сергея СОВАНЕНКО приговорили к 13 годам колонии исполнительной системы повышенной безопасности. - Днем 9 марта 2017 года Сованенко распивал алкоголь у своего знакомого Гиганова. Когда алкоголь закончился, то подсудимый предложил своему другу сходить к нему домой за деньгами. Когда Сергей СОВАНЕНКО вместе с Гигановым пришли домой, мама Сованенко стала ругать своего сына за пьянство. В разгар ссоры Сованенко взял нож и нанес один удар в область сердца своей матери, а также несколько ударов кулаком по голове. После полученного ранения престарелая женщина скончалась на месте, - пояснил судья. Все это из коридора видел Гиганов. На вопрос о том, зачем Сованенко убил свою мать, подсудимый ответил, что она его достала. Полицию Сованенко вызывать сразу отказался, сказав, что они сейчас пьяные, и это лучше сделать потом. После чего они вдвоем отправились обратно к Гиганову распивать алкоголь. Стоит отметить, что после убийства подсудимый еще раз с друзьями возвращался в квартиру, где лежала мертвая мама, но никто из них полицию не вызвал. - Сергей СОВАНЕНКО признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК "Убийство", и приговорен к 13 годам лишения свободы. Экспертиза показала, что подсудимый не имеет алкогольной зависимости и лечение ему не требуется, - заключил Бахыт ЕРМАХАНОВ. Свою вину подсудимый на следствии признал, однако в суде рассказал, что дал признательные показания под давлением следователей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.