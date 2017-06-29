Казталовский район возглавил уже бывший глава Сырымского района Абат ШЫНЫБЕКОВ. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 29 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ представил активу Казаталовского района нового главу - Абата ШЫНЫБКОВА, который до сегодняшнего дня возглавлял Сырымский район. Кто станет акимом Сырымского района - пока неизвестно. Глава региона поздравил Абата Шыныбекова с назначением на новую должность и озвучил задачи, которые реализуются в районе. - Необходимо вовремя и качественно закончить начатую работу. По поручению главы государства о развитии регионов нашему региону оказывается огромная поддержка. Надеемся на Ваш опыт и знания в развитии социально-экономической сферы региона. Внимательно следите за реализацией программной статьи государства «Рухани жаңғыру». В текущем году в районном центре будут построены 24 дома. В 13 населенных пунктах будет проведена чистая питьевая вода (Казталовка, Жалпактал, Караозен, Акпатер, Бостандык, Каракол, Кайынды, Жанажол, Танат, Талдыапан, Сарыкудык, Кайшакудык, Кособа). Будут реконструированы 13 км дороги Чапаев-Жалпактал-Казталовка, для этого выделено 1,7 млрд тенге. 13 населенных пунктов будут обеспечены газом. По всем направлениям работ выделены средства в размере 3,5 млрд тенге, -  сообщил аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Между тем, вакантно и место главы Уральска. Напомним, Нариман ТУРЕГАЛИЕВ вчера, 28 июня, был избран депутатом сената Парламента. Шыныбеков Абат Абаевич 1973 года рождения. Образование - высшее. Национальность - казах. В 1995 году окончил Западно - Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства». В 1998 году окончил Институт языков и менеджмента «Евразия» по специальности «Экономика и менеджмент». Шыныбеков А.А. с 1996 по 2003 годы работал на государственной службе на разных должностях. 2003–2006 гг. – Заместитель акима Казталовского района. 2007–2008 гг. – Советник акима города Уральска. 2008–2012 гг. – Заместитель Председателя ЗКОФ «Нұр Отан». 2012 – 2013 гг. – Секретарь маслихата города Уральска. С 2013 года занимал должность акима Сырымского района.