- С момента ввода в эксплуатацию в сети четвертого поколения мы отмечаем регулярный рост объемов используемого трафика нашими абонентами. В первом квартале 2017 года он вырос почти на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае этого года мы запустили сеть 4G+ (LTE Advanced) в Алматы и Шымкенте, и до конца 2017 года она появится еще в 9 городах Казахстана. Почти четверть наших абонентов уже пользуется сетью 4G/LTE. Мы ожидаем, что благодаря развитию зоны покрытия и росту проникновения мобильных устройств с поддержкой сети четвертого поколения, количество пользователей 4G и 4G+ в нашей сети будет расти, - отметила руководитель отдела коммуникаций АО «Кселл» Наталья Еськова. Сегодня в магазинах Kcell Store можно приобрести практически все новинки известных производителей с поддержкой технологий 4G и 4G+. Стоимость мобильного интернета в сети 4G+ (LTE Advanced) для абонентов Kcell и activ остаётся такой же, как в существующих сетях 3G и 4G. Сеть четвертого поколения строится «Кселл» на базе технических решений компании Ericsson – мирового лидера по производству телекоммуникационного оборудования для LTE сетей. В компании регулярно следят за качеством интернет связи и голосовых услуг по всей стране. В первом квартале 2017 года инженеры «Кселл» проехали около 5 тысяч километров для проверки качества сети. Замеры во время драйв-тестов в Алматы и Шымкенте показали максимальные значения — 4,45 и 4,44 балла из 5 по шкале MOS (анг. Mean Opinion Score — усредненная оценка разборчивости речи) с использованием международного алгоритма POLQA (англ. Perceptual Objective Listening Quality Assessment — объективная оценка слышимого качества речи). Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан