Еще весной в пригородном поселке машины и люди утопали в грязи. Весна и осень - критические времена года для поселка Деркул. ПДП-1 - проект детальной планировки до сих пор не имеет названия. Земельные участки под строительство жилых домов здесь выдавали несколько лет назад. Но коммуникации ведут до сих пор. - Грязи здесь всегда много. Весной автобус не доезжал до конечной остановки. Люди шли пешком. Надеемся, что дороги заасфальтируют качественно, - говорит пенсионер Берекет КАДЫРГАЛИЕВ. В городском отделе строительства сообщили, что ремонт дорог в ПДП-1 был начат в 2016 году. В поселке заасфальтируют 23 улицы. Проект будет завершен в 2018 году. - Общая протяженность дорог, которые заасфальтируют, составляет 15 километров. На сегодняшний день 4,5 километра уже завершены. На эти цели выделяется 1,1 млрд тенге, из которых на данный момент 200 млн тенге уже освоены. Здесь появятся тротуары, арыки и водоотводные каналы. До конца года все выделенные деньги будут освоены, - сообщил главный специалист отдела строительства г. Уральска Алтай МОЛДАГАЛИЕВ. В данный момент идет корректировка ПСД по ремонту дорог в ПДП-2. На ремонт 50 улиц необходимо около 5 млрд тенге.