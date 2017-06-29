Средний возраст новоизбранных депутатов составил 56, 7 лет. Фото с сайта www.election.gov.kz Фото с сайта www.election.gov.kz 29 июня центральная избирательная комиссия на своем заседании установила итоги выборов депутатов Сената Парламента Казахстана, которые состоялись 28 июня. Избрано 16 депутатов - 14 от каждой области, а также от городов Астана и Алматы. Как стало известно, всего в ходе электоральной кампании было выдвинуто 89 претендентов. В избирательные бюллетени включено 38 кандидатов. На выборах приняли участие 3242 выборщика. В наблюдении за выборами в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан участвовали 518 международных и отечественных наблюдателей, 244 представителей казахстанских и иностранных СМИ. 7 избранных депутатов выдвинуты маслихатами, 9 путем самовыдвижения. Средний возраст кандидатов в депутаты в сенат Парламента РК составляет 56,7 лет. Депутатами сената Парламента РК избраны: от Акмолинской области – Адильбеков Даурен Зекенович от Актюбинской области – Джумагазиев Мухтар Сабирович от Алматинской области – Кылышбаев Нурлан Наурызович от Атырауской области – Дюсембаев Гумар Ислямович от Восточно-Казахстанской области – Мусин Дуйсенгазы Магауянович от Жамбылской области – Нуралиев Абдалы Токбергенович от Западно-Казахстанской области - Турегалиев Нариман Турегалиевич от Карагандинской области- Абдикеров Рыскали от Костанайской области – Нургалиев Женис Мирасович от Кызылординской области – Бақтиярұлы Мұрат от Мангистауской области – Чельпеков Бактыбай Акбердыевич от Павлодарской области – Нурсипатов Нуржан Нурланбекович от Северо-Казахстанской области – Султанов Ерик Хамзинович от Южно-Казахстанской – Куртаев Алимжан Сеитжанович от города Астана – Мамытбеков Едил Куламкадырович от города Алматы – Нукетаева Динар Жусупалиевна Напомним, от ЗКО сенатором был избран аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.