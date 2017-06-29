Приговор шестерым жителям Алматы, ВКО и Атырау вынесли в суде №2 г.Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Все они были признаны виновными в организации и участии в деятельности запрещенной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

Как выяснилось, подсудимые получили религиозное образование в учебных центрах международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат», расположенных в разных странах: в Индии, Пакистане, в Бангладеше и ОАЭ. Окончив обучение, мужчины начали распространять идеи запрещенной экстремистской организации в Алматы. В конце 2016 года стали пропагандировать нетрадиционные религиозные взгляды и на территории Мангистауской и Атырауской областей. При задержании у подсудимых были изъяты запрещенные религиозные книги на русском и киргизском языках.

Приговором суда 6 членов религиозной экстремистской организации жители Алматы, ВКО и Атырау признаны виновными по ч.1,2 статьи 405 УК РК «Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете». Все они безработные и имеют семьи и детей.

- Активист организации получил наказание в виде 3 лет лишения свободы, пятеро остальных - по 2 года лишения свободы. Также им запретили заниматься деятельностью по пропаганде религиозных взглядов и идей в разрешенных на территории РК религиозных организациях и объединениях на срок от двух до трех лет. Все шестеро подсудимых будут отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

Ерлан ОМАРОВ