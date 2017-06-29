Родственники требуют вызвать в суд религиоведа, чтобы узнать, идут ли действия врачей вразрез с шариатом, сообщает "Диапазон". sud – Семья Серикболсына верующая. Для близких стало потрясением, что у погибшего изъяли почки, еще через газету распространили информацию, что это разрешили родственники. Никто разрешения на это не давал, – сообщил адвокат Катарбай Раисов. Катарбай Раисов пояснил, что близкие покойного люди верующие. По Конституции они имеют право на соблюдение религиозных традиций, никто не может унижать их чувства. Иск семья заявила к трем ответчикам: «Шамшырак-Актобе» (газета «Актобе»), опубликовавшему материал Ерлану Султангерееву и облздраву. Врачи признают, что органы у покойного взяли без разрешения. Но ничего незаконного в этом не видят, ссылаются на презумпцию согласия: если при жизни человек не оформил отказ от передачи органов, их могут изъять для пересадки. Больных, ожидающих донорский орган, в Казахстане почти 4 тысячи. Им нужны почки, печень, сердце, легкие. Родственных доноров у них нет. По Кодексу о здоровье, который приняли еще в 2009 году, изъятие органов у трупа не допускается, если врачи узнают, что при жизни человек заявлял о несогласии. Если таких данных нет, изъятие законно. Но проблема в том, что до сих пор в стране нет механизма реализации этого права. В ЦОНах о заявлениях на трупное донорство даже не слышали. Уже после разразившегося скандала в облздраве пояснили, что формы заявлений на донорство и отказ есть во всех поликлиниках, там же ведут их регистрацию. Мы обзвонили 4 городские поликлиники. В ГП №2 нам предложили… получить у участкового справку о смерти, в ГП №6 объяснили, что писать заявление нет никакого смысла – базы нет все равно. В остальных поликлиниках вообще не могли понять, о чем речь. 26 июня в облздраве уточнили, что единую для всей страны базу доноров, давших при жизни согласие на пересадку органов, создадут до конца года. Напомним, скандал вокруг трупного донорства разгорелся в Актобе после того, как 3 июня в БСМП у пациента с травмой головы, у которого наступила смерть мозга, врачи изъяли почки. Родные об этом узнали в морге. О том, что органы пересадили больным, прочитали в газете. Теперь за моральный вред они требуют с облздрава 1 млн тенге. Кроме того, хотят опровержения слов главного хирурга области Ерлана Султангереева о том, что врачи брали разрешение у родных.