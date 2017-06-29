Пока пассажиры возмущаются, перевозчики заявляют, что это для их бизнеса это повышение - «капля в море». Наценка всё равно не покрывает их расходы. К примеру, на балансе автобусного парка № 1 сегодня находится 9 маршрутов. Среди них самые «ходовые» - 33, 35, а также дачные автобусы. Как рассказывает владелец автопарка, несколько лет назад по госпрограмме им удалось взять кредит и приобрести 10 новых автобусов. Он сетует на то, что они хотели докупить технику и в этом году, но планы рухнули из-за нехватки средств. По этой же причине стали уходить водители. - Зарплата стала доходить до 30 тысяч. А если автобус ломался, то вообще невозможно было работать. Средств на запчасти не было, поэтому приходилось долгое время находиться на ремонте, - говорит водитель автобуса Сунгат ГАБДУЛЛОВ. - С одного из автобусов пришлось снять запчасти, потому что денег не было. Повышение тарифа на 20 тенге нам позволит, по крайней мере, делать вовремя техническое обслуживание для этих автобусов, менять резину. Автобусы должны 80 тысяч километров проходить, а у наших пробег 120 – 130 тысяч, - говорит директор автобусного парка Саян НУРМУХАМБЕТОВ Перевозчики заявляют, что и 20 тенге полностью не решат их проблемы. А вот пассажирам это будет накладно. Ведь только на дорогу туда и обратно понадобится 160 тенге, а ведь ездить на работу необходимо как минимум 5 дней в неделю. Напомним, последний раз проезд повышался в 2013 с 50 тенге до 60 тенге. Однако, по словам пассажироперевозчиков, уже тогда тариф был убыточным. Заявку на повышение стоимости общественного транспорта перевозчики подавали несколько раз, объясняя это тем, что подорожало абсолютно все - начиная от горючего и запчастей, заканчивая коммунальными услугами. Все это время они просили повысить тариф хотя бы до 80 тенге, так как несут огромные убытки и общественный транспорт может просто встать. Стоит отметить, что во многих городах Казахстана проезд в автобусах подорожал уже давно.