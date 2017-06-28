Многоэтажка по улице Жексенбаева, 78 расположена недалеко от третьей школы. Дом уже в течение долгого времени был обтянут лентой, которая предупреждала горожан об опасности. В доме расположены аптека, продуктовый магазин, рядом находится школа. Поток людей здесь постоянный. И каждый раз люди рисковали жизнью и здоровьем, проходя вблизи здания. Кирпичи здесь падали с многометровой высоты с завидным постоянством. - В аптеку было страшно зайти. Нужно было всегда смотреть вверх, чтобы кирпич на голову не упал, - говорит пенсионер Александр БЕРЕБИН. Дому по улице Жексенбаева в этом году исполнится 45 лет. Плоская крыша давно пришла в негодность. Именно из-за воды и вываливаются кирпичи. Но на ремонт по программе «Модернизация ЖКХ» люди не соглашаются. В доме живут в основном квартиранты и пенсионеры. - Мы платим за услуги КСК. На ремонт крыши у нас денег нет, - отметила пенсионерка Тамара ГРИБОВСКАЯ. Ремонт дома проводится за счет строительной компании, которую возглавляет депутат, на территории округа которого находится разрушающийся дом. - На помощь пришел генеральный директор строительной компании ТОО «Альтаир» Сергей Потиченко. Он депутат от нашего округа. Строители не только отремонтировали кирпичную кладку в разрушающемся месте, но и прошли по периметру всей крыши, - рассказывает житель дома Дмитрий ТЕРЕЩЕНКО. Однако подрядчики отмечают, что если не отремонтировать крышу, то кирпичи продержатся недолго. - Мы неделю работали. Но необходим ремонт кровли. Дожди будут разрушать кирпичную кладку», - заявил бригадир подрядной организации Асылбек ЕЛЕКЕШЕВ. Как рассказала мастер КСК "Евразия" Гульнара КАЗЫЕВА, обрушение кирпичной кладки началось еще в 2013 году. Дело в том, что по программе модернизации ЖКХ дом не подходит, потому что основная масса жителей - пенсионеры и квартиранты. - Так сложилось, что на сегодняшний день обслуживание дома происходит за счет средств жильцов. Мы также обращались к депутату нашего округа Потиченко, и он обещал нам помочь. КСК собирали деньги с жителей данного дома. Но их хватило только для оформления проектной документации. У нас теперь есть техническое заключение, что можно начинать работы. Скорее всего, строительные работы начнутся только весной, так нам пообещал депутат, - пояснила Гульнара КАЗЫЕВА. Напомним, жители дома более года назад обращались в ДЧС, но кроме того, что там натянули ленты и собрали деньги в КСК на ремонт, ничего до сегодняшнего дня так и не предпринято.