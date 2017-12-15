Иллюстративное фото из архива "МГ" С 12 по 14 декабря на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Как сообщили в ДВД ЗКО, за 3 дня проведения по «горячим следам» было раскрыто 67 преступлений. - В их числе 29 были совершены ранее и 17 преступлений в общественных местах. Также задержано 5 преступников, находящихся в розыске, - отметили в пресс-службе ДВД ЗКО. - Было пресечено более 1400 административных правонарушений, в том числе свыше 130 фактов мелких хулиганств и 230 случаев распития алкогольных напитков и появлений в общественных местах в состоянии опьянения. Также было выявлено 33 факта вождения транспортных средств водителями в состоянии опьянения.