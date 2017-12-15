Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ наградил почетными грамотами РК и орденами «Парасат», «Құрмет», «Еңбек даңқы», медалями «Ерен енбегі үшін» и «Шапағат» за заслугу в развитии республики 38 жителей ЗКО. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, за годы независимости в нашем регионе объем производства увеличился в три тысячи раз. - Открыли 60 школ, 80 детских садов, 105 объектов здравоохранения. Было построено более 4 миллионов квадратных метров жилья. Объем валовой продукции вырос почти в 2,3 тысячи раз. Активно развивается малый и средний бизнес. Количество субъектов предпринимательства увеличилось в 2,5 раза. Если раньше было 16 тысяч, то сейчас достигло 40 тысяч единиц. Только в 2017 году введено в эксплуатацию более 300 тысяч квадратных метров жилья. Это на 70% больше по сравнению с прошлым годом, - пояснил аким области. Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что всего по области ремонтируется порядка 500 километров дорог. - За счет всех источников финансирования строится 24 объекта образования, из них более 10 детских садов из частных инвестиций. По программе «Елбасы», «Нурлы жол» и «Нурлы жер» мы строим дома и инфраструктуру. 1700 семей получат ключи от новых квартир. Все строительные работы ведутся в параллель с газификацией и водообеспечением населенных пунктов, особенно в отдаленных районах, - рассказал аким ЗКО. - В 55 населенных пунктах ведутся работы по централизованному водоснабжению. Большая часть работы уже завершена. Один из награжденных «Ерен енбегі үшін» эксперт филиала по ЗКО РГП «Госэкспертиза» Александр ГОРШКОВ проработал более 35 лет в области строительства. - Я горд, что являюсь гражданином этой республики, тем, что оценили мой вклад в строительную отрасль нашей области. В нынешних экономических условиях у строителей возникает немало проблем, но я уверен, что благодаря самоотверженному труду, мастерству и профессионализму нам удастся не только закрепить достигнутое, но и добиться новых успехов и повышения эффективности, - отметил Александр ГОРШКОВ.