Такое предложение депутаты внесли на очередной сессии городского маслихата. По словам начальника местной полицейской службы УВД Ерлана БИГАМБАЕВА, по сравнению с прошлым годом в Атырау на 16% снизилось количество совершенных преступлений. Всего же в 2016 году было зафиксировано 7 218 правонарушений. Положительной статистики удалось добиться за счет усиления контроля в общественных местах, также в городе было установлено 750 видеокамер. В настоящее время строятся дополнительные 20 пунктов участковой полиции в микрорайонах города. Для наиболее качественной работы по снижению преступности депутаты городского маслихата внесли предложение об организации горячей линии МПС для горожан посредством мессенджера WhatsApp. Нововведение позволит ускорить процедуру рассмотрения обращений от граждан. - Данное предложение мы рассмотрим, от своего лица же я призываю граждан объединиться и проявить бдительность к правонарушениям. Наша задача сделать город безопасным. Если каждый из нас при нарушении закона будет сообщать об этом в полицию, злоумышленники будут знать, что даже при попытке мелкого правонарушения за ними могут наблюдать и при этом сразу уже сообщить в местную полицию, - сообщил Ерлан БИГАМБАЕВ.