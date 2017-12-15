По данным ЦОНа, для получения удостоверения личности или паспорта гражданам необходимо обратиться в любой фронт-офис ЦОН. - Затем нужно оплатить госпошлину в отделении "Казпочты" или банка второго уровня. Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности составляет 0,2МРП (453,8 тг), за выдачу паспорта - 4 МРП (9 076 тг), - сообщили в ЦОНе. - Далее оператору нужно предоставить квитанцию об оплате госпошлины за документ, свидетельство о рождении (при получении удостоверения личности по достижению 16-летнего возраста, при получении паспорта до 16 лет) и удостоверение личности одного из родителей (для подтверждения гражданства ребенка). В случае замены указанных документов с истекающим сроком требуется сдать квитанция об оплате государственной пошлины, в случае восстановления утерянных документов – квитанцию об уплате и заявление об утрате и восстановлении документов. После этого нужно пройти по талону электронной очереди к работнику отдела миграционной полиции, осуществляющему деятельность во фронт-офисе ЦОН, сфотографироваться и оставить подпись у сотрудника ЦОН. Документы будут готовы через 15 дней. За ускоренное изготовление документов необходимо доплатить 1989 тенге.