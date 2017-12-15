По сообщению департамента Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, публичные слушания по рассмотрению уведомления о предстоящем повышении цены на услуги по розничной реализации товарного газа ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" перенесены на 20 декабря 2017 года 12.00. Приглашаются депутаты Парламента РК, маслихатов, представители государственных органов местного самоуправления, государственные органы, потребители и их общественные объединения, независимые эксперты, средства массовой информации и субъекты естественных монополий. Публичные слушания состоятся по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Некрасова, 30/1, 1 этаж, 5 кабинет.