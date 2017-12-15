Скриншот с видео ДВД За первые два дня было зарегистрировано 1374 административных правонарушений. Сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 28 случаев вождения авто в нетрезвом состоянии, 193 водителя были оштрафованы за различные нарушения ПДД. За нарушение миграционного законодательства в отношении 66 иностранных граждан были заполнены административные протоколы по ст. 517 КоАП РК. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий было раскрыто 14 ранее совершенных преступлений и задержаны 4 преступника, находившихся в розыске, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. Кроме того, для установления личности сотрудниками правоохранительных органов в городские отделы полиции были доставлены 44 человека, в том числе 29 иностранцев без документов.