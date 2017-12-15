Так, в селе Бурлин состоялся запуск водопровода после реконструкции. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ отметил, что в канун Дня Независимости по всей области открывается много объектов. По программе «Нурлы жол» этому году в 55 населенных пункта подается питьевая вода. Для этих целей государство выделило 11 миллиардов тенге. Только на село Бурлин было выделено свыше 1,5 миллиардов тенге на реконструкцию водопровода, ремонт дорог и ДК, освещение улиц и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, открытие которого намечено на 2018 год. В целом в Бурлинском районе строится свыше 50 объектов на сумму 17,5 миллиарда тенге. Кульгинов поздравил сельчан со столь знаменательным для них событием, подчеркнув, что теперь бурлинцы будут пользоваться питьевой водой, и что это стало возможным благодаря политике президента страны. Реконструкция водопровода была начата в апреле этого года. Генеральным подрядчиком выступила компания «KSG». Общая стоимость проекта – 516 млн тенге. Общая протяженность водопроводных сетей – 62,3 км. После этого Алтай КУЛЬГИНОВ посетил местный Дом культуры, который распахнул свои двери после ремонта. Ремонт обошелся районной казне в 30 миллионов тенге, а работы выполняла организация «Ремстройбыт». Как и водопровод, троительство было начато в апреле 2017 года. В селе Кентубек Бурлинского района был открыт детсад на 50 мест. В новом садике будут воспитываться дети в возрасте от 1,6 до 3 лет (26 детей) и 24 воспитанника пришкольного детсада. Строительство социального объекта длилось 8 месяцев. Строительные работы выполняла компания «Эврика», общая стоимость объекта составила 107 млн тенге. В городе Аксай глава области принял участие в церемонии вручения ключей новоселам 75-квартирного 5-этажного дома. Дом для вкладчиков «Жилстройбанка» построен в новом микрорайоне «Карачаганак-1» по программе «Развитие территорий-2020». Общая площадь квартир - 5083 кв. м. Строительство производилось за счет средств республиканского и местного бюджета 615 млн тенге, а работы выполняло ТОО «УральскСтройИнвест» с сентября 2016 по декабрь 2017. В число новоселов вошли в основном бюджетники и госслужащие.