Сегодня, 15 декабря, в рамках завершения третьего этапа модернизации на АНПЗ начались пусковые работы на комплексе глубокой переработки нефти. По словам генерального директора ТОО «АНПЗ» Галимжан АМАНТУРЛИНА, благодаря запуску нового комплекса производство автомобильного бензина будет увеличено до 1,7 миллиона тонн в год, дизельного топлива до 1,4 миллиона тонн, до 244 тысяч тонн авиакеросина. - Кроме того, Атырауский завод перейдет на выпуск моторных топлив экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4 и Евро-5) и увеличит глубину переработки нефти до 84%, - сообщил Галимжан АМАНТУРЛИН. Проект «Строительство Комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ» реализован в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана и является третьим, завершающим этапом модернизации завода. В рамках КГПН построено 12 технологических установок и более 40 объектов общезаводского хозяйства. За период строительства смонтировано свыше 1000 единиц крупногабаритного оборудования. В строительно-монтажных работах было задействовано около 4000 человек. - Для последующей эксплуатации КГПН создано 490 новых рабочих мест. Руководящий и производственный коллектив нового производства в основном сформирован из кадрового резерва завода. Персонал КГПН прошел теоретическую подготовку и стажировку на казахстанских и зарубежных НПЗ, - сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО "АНПЗ".