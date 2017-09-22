По результатам опроса наибольшее количество проголосовавших считают учебники по русскому языку с обновленным содержанием неприемлемыми для обучения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 сентября на портале mgorod.kz был опубликован опрос на тему "Довольны ли вы содержанием новых учебников по русскому языку для 5 и 7 классов". 77% проголосовали за то, что учебники необходимо переиздать, так как хорошему они не научат. 12% ответили, что на дворе 21 век и детям надо развиваться. 5% респондентов решили, что тем, кто хочет учиться, неважно какие учебники, и лишь 3% ответили, что, может быть, хоть такие учебники привлекут детей к учебе. Мнения проголосовавших разделилось. - Интернетом нужно заниматься на информатике, а не по предмету русского языка. Долой учебники 2017 года. Сабитова выпустила учебник и свалила в "отпуск" куда-то. Верните учебники с правилами в параграфах! - написал пользователь под ником "житель". - А я довольна. Оглянитесь, мы сейчас живем в информационном веке, с каждым днем все меняется, элементарно, взять тот же смартфон, появляются новые функции, новые приложения, не каждый взрослый может за ним успеть, а дети, они быстрее должны освоить, но для этого у них должно развиться креативное критическое мышление, которое помогло бы в формировании функциональной грамотности, то есть быстрое ориентирование в пространстве, - прокомментировала пользователь Динара.