Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, в рамках капитального и среднего ремонта дорог в городе будут построены подъездные пути к школам, больницам и детским садам. - На сегодняшний день к 6 объектам уже построены дороги. Это детский сад №42, 13, "Аленушка", СОШ №20, городская многопрофильная больница. Также проведен средний ремонт к казахско-турецкому лицею. Также работы ведутся по строительству дороги к врачебной амбулатории в поселке Желаево, устройство тротуаров по проспекту Достык, по улице Алмазова находятся две школы №17 и №19, к которым также будет организован подъезд. Ремонт дороги по улице Ихсанова начат в 2016 году и объект является переходящим. Там находится СОШ №21, куда также будет положен асфальт. В список также вошел ясли-сад №9, "Гаухар", заезд в дом-малютки "Мейрим", дорога на диагностический центр и СОШ №8, 25. По улице Мельничной работы только начинаются, так как сумма всего 144 млн тенге, мы дважды объявляли конкурс, но подрядчика все-таки определили, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Между тем, в 2018 году планируется построить дороги к еще 13 социальным объектам. К некоторым уже готовы проекты. - Подъездные пути появятся к СОШ №1, 16, 33 24 и ясли-саду №30. Также планируем отремонтировать дороги около Областной клинической больницы, - заявил Мухамбеткалиев.