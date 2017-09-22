В чат-канал Telegram акимата Атырауской обратилась местная жительница с вопросом, почему маршрут под №7 больше не выходит на линию. Отсутствие единственного автобуса в Химпоселке создало большие трудности местным жителям. - Возможно ли, что вообще не будет маршрута в Химпоселок или его вернут, но с изменениями? Очень тяжело добираться учителям до работы и жителям до города, особенно в сезон дождей, - пожаловалась в чате жительница под ником Aliya. Как сообщили девушке официальные представители КГУ "Смарт Атырау", ответственного за общественный транспорт в городе, ТОО «Атырау такси», автобусы больше не будут обслуживать маршрут №7 в связи с нерентабельностью схемы линии маршрута. - В настоящее время разрабатывается концепция «Развитие общественного транспорта города Атырау на 2017-2022 годы». В данной концепции будут пересмотрены маршруты, рассмотрены изменения в схеме линий маршрутов, определены рентабельные и нерентабельные маршруты социального значения. В связи с этим после окончания разработки концепции планируется проведение конкурса (тендера) на право обслуживания регулярных пассажирских перевозок городского и пригородного значения, а также будет рассмотрен и принят во внимание вопрос по маршруту №7, - сообщили в КГУ "Смарт Атырау". Отметим, что 27 сентября текущего года в 11.00 в областной филармонии имени Н. Жантурина в рамках «Концепции развития общественного транспорта города Атырау с 2017 по 2022 года», с участием профессора Казахской академии транспорта имени Л.Б. Гончарова, Жанбирова Жумажана Гинаятовича состоится презентация карты новых маршрутов. Жители Атырау могут принять активное участие в общественном слушании и внести свои предложения на месте. По данным городского акимата, в настоящее время в нефтяной столице испытывается нехватка 178 пассажирских автобусов. Из-за снятия с линии маршрута под №7, это число значительно выросло.