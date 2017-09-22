Планируется, что эта зона будет построена за счет социальных отчислений компании “Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В”. Проект по созданию индустриальной зоны уже несколько раз откладывался. Первоначально планировалось, что ее построят турецкие инвесторы из компании «Akgun Group». Но позже инвесторы отказались от своих планов. В акимате ЗКО скорректировали проект. - Планируется, что индустриальная зона разместится на участке площадью 281 га, расположенном в районе станции Пойма Аксуатского сельского округа Теректинского района. Технико-экономическое обоснование проекта разработало ТОО «Нефтестройсервис ЛТД». В мае этого года получена положительная оценка госэкспертизы ТЭО проекта. В соответствии с ТЭО предварительная стоимость проекта составляет 14 млрд тенге, - сообщил заместитель акима ЗКО Игорь Стексов. В ходе заседания совместного комитета по управлению было принято решение о финансировании данного проекта за счет средств, направляемых компанией “Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В” на социальные проекты. Сейчас ТЭО проекта уже направлена в КПО для дальнейшей разработки проектно-сметной документации. Ее предварительная стоимость составит 300 млн тенге.