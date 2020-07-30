Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки всего по Казахстану было зарегистрировано 1472 случая COVID-19. - В ЗКО зарегистрировано 79 новых случаев, у 46 человек болезнь протекает без явных клинических проявлений, - пояснили в МВК. Всего по Казахстану 87 664 заболевших, по ЗКО - 5639.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.