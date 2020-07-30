Всего в городе посевом занимаются 25 крестьянских хозяйств. Как рассказали в отделе предпринимательства и сельского хозяйства г. Уральск, на проведение уборки урожая предпринимателям по удешевлённой стоимости было предоставлено 500 тонн ГСМ. - Озимой пшеницы собрали 1000 тонн, 800 тонн ячменя. Сейчас приступили к уборке яровых. Всего площадь посевных в этом году составляет 20,5 тысячи гектаров, - пояснил руководитель отдела предпринимательства города Жалгас Гумаров. Одно из крестьянских хозяйств, которое располагается вблизи посёлка Круглоозеоное «Аграрлык кызмет» занимается посевом уже 6 лет. - Сейчас в среднем с поля мы собираем 10 центнеров пшеницы. Ячменя было 8 центнеров. Это новое поле и дало хороший урожай. Кроме того, погода в этом году была благоприятной, шли дожди, этого хватило, чтобы получить хороший урожай, - рассказал заместитель директора КХ Кайрат Айтуев. В этом году в ЗКО зерновой клин составляет 230 тысяч гектаров. Больше половины посевов находятся в районе Байтерек. Он считается житницей Приуралья. Средняя урожайность на данный момент составляет 30 центнеров с га. В этом году аграриям региона выделили 11 тысяч тонн удешевленного топлива.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.