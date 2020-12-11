Дом загорелся по улице И.Куличева 11 декабря примерно в 23.00. По словам первого заместителя управления полиции г.Уральск Жантемира Иманалиева, предварительная причина пожара - короткое замыкание. - На данный момент известно, что в доме находилось пять человек из одной семьи. К сожалению, спасти не удалось пожилого мужчину (дедушку) и 8-летнего ребенка, - рассказал Жантемир Иманалиев. - Еще одного члена семьи забрали на скорой. Соседи рассказали, что они пытались попасть внутрь горящего дома, чтобы помочь, но огонь был слишком сильный. - Мы вообще были дома, потом слышали как стукнула калитка. Затем детский голос: "Мама, мама!". Выглянули в окно, а там все пылает, - говорит сосед Владимир Горбунов. - Семья нормальная, глава семейства работает на ассенизаторской машине. На месте происшествия работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Другие подробности трагедии выясняются.