Сбитую собаку на время взял к себе волонтер, она нуждается в реабилитации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы буквально за 20 минут помогли найти собаку, которую сбила машина В который раз убеждаемся в том, что в Уральске живут добрые и отзывчивые люди. Спустя буквально 20 минут после публикации статьи о сбитой машиной собаке в редакцию посыпались звонки от неравнодушных горожан. Всех интересовала дальнейшая судьба Джули. Среди позвонивших  была девушка по имени Людмила, которая рассказала, что на днях в социальной сети Instagram видела пост о собаке, которую сбила машине. Время и место совпадало, да и окрас собаки тоже был такой же. Следом за ней на связь вышла фармацевт аптеки, которая и вызвала на место ветеринара - Галина. Она рассказала, что дети забежали в аптеку и просили помочь им. – Они очень просили помочь. Я не могла оставить рабочее место, в аптеке было много народа. Но очень хотела помочь, так как сама люблю животных. Среди посетителей оказался мужчина, который дал мне номер кинологов. Я позвонила им, они дали номера волонтеров. Дозвонившись до зоозащитников, я рассказала им историю, они приехали и забрали, - вспоминает Галина. Оказалось, что Джулю в тот день забрали волонтеры общественного объединения "Я хочу жить". По словам руководителя ОО Виталия Недобы, Джуле примерно 3-4 месяца, она получила серьезные травмы и сейчас находится на передержке. – Нам позвонила женщина, сказала, что собаку сбили. Я приехал, меня встретили два пацана и одна девчонка. Они на картонной коробочке  передали мне собаку. Мы отвезли ее в клинику, сделали рентген, врач сделал назначение. У Джули перебит позвоночник в трех местах, сказали три дня нужно понаблюдать, а дальше снова поедем на осмотр. Собака ест, пытается вставать, но видно, что боли есть, по ночам иногда стонет. Самое главное - уход ей нужен, хорошее питание, - рассказал Виталий Недоба. Сейчас Джуля находится на передержке у волонтеров. После восстановления она будет направлена в приют, где ей будут искать новых хозяев. – Сейчас ее нужно поднять на ноги. У нас были такие случаи, очень надеемся, что собака быстро восстановится. Ребята - молодцы, что не прошли мимо. Редко, кто так поступает. Женщина из аптеки тоже сильно переживала, - заключил волонтер.  