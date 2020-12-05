Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в Атырауской области насчитывается 82 аварийных многоквартирных жилых дома. Из них 51 находится в аварийном, а 26 - в ветхом состоянии. Остальные пять - это общежития, не соответствующие санитарным нормам. Большинство аварийных домов было построено в 1960-х годах. Как сообщили в региональной службе коммуникаций, переселение жильцов было проблемой на протяжении многих десятилетий. В прошлом году были переселены жители 4 многоквартирных домов, в этом году - 9 домов. В дальнейшем эту проблему планируется решить за счет ввода в эксплуатацию еще 1500 новых квартир в Атырау. Напомним, до конца года жильцы общежития по ул. Молдагалиева, 30, 33 А и общежития по ул. Тулебаева, 44 в Атырау будут обеспечены новым жильем.