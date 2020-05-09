Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано еще 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в г. Нур-Султан - 41, в г. Алматы - 22, в Атырауской области - 18, в Туркестанской области - 3, в Мангистауской области - 4. Всего в стране подтверждено 4 922 случаев, из них: в Алматы - 1559, в Нур-Султане - 1003, в Атырауской области - 290, в Кызылординской области - 226, в г. Шымкент - 226, в ЗКО - 218, в Карагандинской области - 186, в Алматинской области - 182, в Жамбылской области - 177, в Актюбинской области - 172, в Туркестанской области - 172, в Павлодарской области - 154, в Мангистауской области -113, в Акмолинской области - 106, в Костанайской области - 61, в ВКО - 43, в СКО - 34. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.