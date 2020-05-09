Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы Минздрава, за год в Казахстане вакцинируется порядка 4 миллионов человек. Количество отказов в первом квартале этого года не превысило 700. -За последние пять лет мы имели порядка 85 зарегистрированных побочных эффектов. И только лишь два из них были отнесены к более-менее серьезным. Один из них не подтвердился, а во втором случае был подкожный абсцесс. Остальные - это в основном кожные реакции на вакцины, такие реакции могут быть на введение любого лекарства, - сказал Елжан Биртанов. Министр здравоохранения отметил, что-К сожалению, очень много обращений такого плана, что "моему ребенку сделали вакцину и он скончался". На самом деле ни одного случая смерти от вакцины ни за пять, ни за 10 лет юридически не было зарегистрировано. Это можно проверить, - отметил Елжан Биртанов. Также глава Минздрава прокомментировал качество применяемых в Казахстане вакцин и призвал противников прививок "отделять эмоции от фактов". -Мы покупаем лишь те вакцины, которые доказали свою эффективность, и они проходят строжайший контроль качества. Практика показывает, что вакцинация работает, и сегодня это действенный способ борьбы с пандемией. К примеру, в прошлом году была вспышка кори, и благодаря карантинным мерам, которые были приняты в этом году, удалось сбить волну кори. Начали проводить дополнительную вакцинацию, и ситуация по кори улучшилась, - заключил Елжан Биртанов. Также свое мнение касательно прививок высказал директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Дамир Кобжасаров. Он назвал вакцинацию одним из лучших изобретений человечества. Стоит отметить, что казахстанцы раскритиковали проект нормативного правового акта об утверждении перечня заболеваний, против которых будут проводиться обязательные профилактические прививки. В перечень заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки, вошли: вирусный гепатит А (В15), вирусный гепатит В (В16), гемофильная инфекция типа b (В96.3), дифтерия (А36), злокачественные новообразования шейки матки (С53), коклюш (А37), корь (В05), краснуха (В06), пневмококковая инфекция (В95.3), полиомиелит (А80), столбняк (А33-А35), туберкулез (А15-А19) и эпидемический паротит (В26). Новый Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения планируется принять до конца 2020 года. Ранее в Минздраве заявили, что отказ от вакцинации детей является нарушением права детей на охрану здоровья, гарантированного Конституцией, определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом "О правах ребенка в Республике Казахстан". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.