В этом году День Победы в ЗКО празднуют в необычном формате. 31 марта в области был объявлен режим карантина, в связи с этим был введен ряд ограничений, в том числе на передвижение о массовый сбор. В связи с этим традиционный Парад на площади Победы был отменен. Однако было решено провести небольшие концерты во дворах многоэтажек по всему городу. Так, во дворе домов по ул. Абулхаир хана оркестр исполнял композиции военных лет "Смуглянка", "День Победы" и многие другие. Стоит отметить, что жители близлежащих домов вышли на улицу, многие подпевали. Некоторые смотрели концерт с балконов и из окон многоэтажек. Жительница двора Алия говорит, что это хорошая идея. - Я услышала звук музыки и вышла из дома с детьми, а тут концерт идет. Спасибо огромное тому, кто придумал такое проведение праздника. Из-за карантина мы практически не выходим из дома, в этом году даже не было Парада, на который мы ездим всей семьей. Отмечать этот праздник нужно, дети должны знать, кому мы обязаны мирной жизнью. Всех поздравляю с праздником, желаю всем мира и добра, - пожелала Алия. В управлении внутренней политики ЗКО отметили, что такие мини-концерты во дворах было решено провести, чтобы люди могли из окон и балконов посмотреть. Город был поделен на 20 округов, где были организованы концерты. В первую очередь, выступления были во дворах, где живут ветераны ВОВ. Стоит отметить, что всего в области проживают 62 ветерана ВОВ, из них в районах - 14.