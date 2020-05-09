С утра 9 мая на площади Победы собралось несколько ветеранов, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Поздравил всех аким Уральска Абат Шыныбеков. - Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас всех с этой знаменательной датой - 75-летием Великой Победы. Для каждого из нас 9 мая - это вечный символ народной славы и воинской доблести. Вот уже 75 лет мы живем в мире в независимой стране. Мы безмерно благодарны ветеранам, отдавшим делу победы свои силы. В годы военного лихолетия из Приуралья на фронт отправились свыше 82 тысяч наших земляков, из них 55 тысяч сложили головы на полях сражений ради жизни и потомков. 39 наших земляков удостоены звания "Герой Советского Союза", шестеро - полного кавалера ордена Славы. Сегодня мы преклоняемся перед подвигами и мужеством ваших участников и говорим тысячи слов благодарности. Мы прославляем героический подвиг наших ветеранов, одержавших победу над фашизмом. Их отвага и самопожертвование пример для всех казахстанцев, - поздравил всех аким города. После поздравления все присутствующие возложили цветы к Вечному огню. После чего несколько мобильных групп отправились к ветеранам Великой Отечественной войны домой, чтобы поздравить их с праздником. В состав групп вошли сотрудники акимата, спортсмены и известные деятели культуры. Каждому ветерану ВОВ были вручены подарки, а артисты ДК и филармонии порадовали выступлениями. Они исполнили песни военных лет. Эти поздравления растрогали ветеранов, они не могли удержать слез. - Я дошел до самого Берлина, до рейстага. Мы выиграли войну. Я хочу объявить всем благодарность и поздравить всех с праздником. Всем хорошего настроения и радости. Сейчас мы живем хорошо, живем лучше. Все у нас есть. За это я благодарен нашему руководству, - поздравил всех Александр Федосеевич Кирпичев. Всего в ЗКО проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Каждого из них в этот день поздравили дома, устроив небольшой концерт и вручив им подарки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.