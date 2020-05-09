По инициативе акиматов области и города в Парке Победы были установлены 14 бюстов жителей нашего города – героев Великой Отечественной войны. Среди них – Герои Советского Союза, Халық қаһарманы и полные кавалеры ордена Славы. Специально изготовленные бюсты героев установлены на гранитных постаментах. По информации акимата Атырау, в данное время в Парке Победы, построенном 20 лет назад, идет капитальный ремонт. Обновляется внешнее ограждение, ведется посадка деревьев и зеленых насаждений, идут работы по обновлению мраморной плитки вокруг Вечного огня. Уже высажены порядка 1000 саженцев яблони, также планируется выложить 3 800 кв. м газона. Как отметили в акимате, установленные бюсты героев на «Аллее памяти» проводятся на средства предпринимателей и спонсоров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.