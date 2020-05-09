По словам тренера областной детско-юношеской спортивной школы Александра Пирского, в велопробеге участвуют около сотни человек. - Раньше мы проводили по три-четыре велопробега в год, много участников было. Но, как вы знаете, из-за пандемии коронавируса, чтобы не было большого скопления людей, участников не так много. Мы собрали всех, кто подготовлен. Горожане смогут потом посмотреть велопробег по телеканалу или прочитать об этом в СМИ, - рассказал Александр Пирский. Сами спортсмены говорят, что решили участвовать в велопробеге, как только услышали об этом. - Сейчас в связи с пандемией коронавируса и карантином трудно с тренировками. Поэтому мы как только услышали о велопробеге, сразу же согласились участвовать в нем. Хочу поздравить всех с великим праздником - Днем Победы, пожелать всем здоровья, счастья, а ветеранам огромное спасибо за то, что мы живем в мире, - сказал участник велопробега. Стоит отметить, что у велосипедистов было три маршрута. - Первая группа стартовала от департамента полиции ЗКО, проследовала по ул. Пугачева до ул. Курмангазы, затем на улицу Мухита до Сарайшык, затем на Айтиева, на пр. Евразия, после на ул. Гагарина, затем по ул. Сырыма Датова на пр. Абулхаир хана. Вторая - с площади Победы по проспекту Назарбаева до пр. Евразия, оттуда на ул. Айтиева и через деповской мост на пр. Абулхаир хана. Третья по ул. Чагано-Набережная, затем по ул.Алмазова, по ул. Маметовой, затем через деповской мост на ул. Курмангалиева, затем по ул. Шолохова до пр. Абулхаир хана. Финишировали все три группы на площади Первого Президента по пр. Абулхаир хана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.