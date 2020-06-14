Иллюстративное фото с сайта fedpress.ru Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, 10 и 11 июня в Уральске произошло два случая выпадения детей из окон многоэтажных жилых домов. - 10 июня в 14.58 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Северо-Восток в 5-этажном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна и госпитализирован в больницу 3-летний мальчик. 11 июня в 11.04 поступило сообщение о том, что по ул.Вокзальная в 5-этажном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, выпала из окна и госпитализирована в больницу девочка 2019 года рождения, - рассказал Ерлан Турегелдиев. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 10 июня в больницу поступил мальчик, который выпал из окна первого этажа. - У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана лобной области, состояние средней тяжести. Ребенок находится в сознании в отделении травматологии. Девочка также выпала из окна первого этажа. У нее также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, состояние средней тяжести. Она находится в сознании в отделении травматологии, - рассказали в облздраве. В ДЧС ЗКО предупреждают, что в подавляющим большинстве случаев жертвами таких происшествий становятся малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых. - Малыши, не имея в силу возраста развитого инстинкта самосохранения, забираются на подоконник, используя мебель или иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от конструкции, и выпадают из окна.Уважаемые родители! Обращаемся к вам с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Во избежание трагических последствий детей необходимо научить элементарным правилам безопасности в различных ситуациях. Родителям стоит должным образом контролировать времяпровождение и безопасность детей. Необходимо понимать, что за наступление смерти ребенка в результате выпадения из окна, пожара, утопления и других несчастных случаев чувство вины останется на всю жизнь. Кроме того, заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, если виновный был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние – уголовно наказуемое деяние, - пояснили в ДЧС ЗКО. Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: • Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. • Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если вы все же открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте ограничители. • Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых.Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. • Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. • Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.