Иллюстративное фото из архива "МГ" В Актобе закончился судебный процесс над преступной группой, которая занималась кражами автомобилей. А началось всё ещё осенью прошлого года, когда в отделы полиции стали обращаться владельцы угнанных автомобилей. Машины пропадали сначала по одной в неделю, затем чаще, а потом и вовсе по две за ночь. Похищали исключительно "ВАЗ - 2114" и "ВАЗ - 2115" с российским учётом. - Оперативники городского отдела полиции №1 УП г.Актобе усиленно вели поиски, в результате стало известно, что одна из краденых автомашин выставлена на продажу в г.Уральске. Сыщики немедленно выехали в Западно-Казахстанскую область. Как оказалось, продавец автомашины вовсе и не знал о том, что она краденная. В Уральске оперативники задержали основного скупщика и доставили в Актобе. Уральский скупщик признался, что преступная группа совершала кражи в Актобе и переправляла автомашины к ним. Телефон скупщика полицейские изъяли, и уже через несколько дней на него поступил звонок, неизвестный голос сообщил: "Сегодня ночью придут ещё две машины, встречайте", - рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области. Оперативники тоже подготовились к встрече, и глубокой ночью, на автодороге "Самара - Шымкент", возле села Кобда, после продажи автомобилей актюбинскому скупщику, вся преступная группа была задержана. - Схема преступления была такова: трое человек угоняли автомобили с улиц г.Актобе и продавали их скупщику по 150 тысяч тенге. После этого скупщик в Актобе перегонял автомобили в Уральск и перепродавал там другому скупщику по 250 тысяч тенге. Все участники преступной цепочки предстали перед судом. Главный инициатор был приговорён к 3 годам лишения свободы, остальные же получили по 3 года условно, - рассказали в полиции.