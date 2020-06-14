Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 1,8%. В Западно-Казахстанской области выявлено 24 случая, что составило 2,6%. Также за 13 июня зарегистрированы 620 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Из них 8 в нашей области. Таким образом число бессимптомных больных составило 270. Всего в стране выявлено 14496 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 9056 человек. Бессимптомных в Казахстане - 4402. Летальных случаев - 73.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.