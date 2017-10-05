По словам заместителя руководителя управления энергетики ЗКО Куаныша ШАРАФУТДИНА, в октябре в ЗКО из Атырау будет поставлено 9,7 тысячи тонн бензина марки АИ-92. - Из этого количества более двух тысяч тонн будет реализоваться с автозаправки "КазМунайГаз". Если остальные заправки захотят, то также могут закупить топливо на НПЗ в Атырау, - пояснил замруководителя управления энергетики региона. - Что касается подорожания, то на АЗС "Нефтэк" АИ-92 реализуют со вчерашнего дня по 159 тенге за литр. Это связано с повышением закупочной цены, так как это топливо привозят из России. Стоит отметить, что на всех остальных заправках цена за литр бензина варьируется от 148 до 157 тенге за литр.