Минимальная стоимость бензина марки АИ-92 в регионе составляет 148 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя руководителя управления энергетики ЗКО Куаныша ШАРАФУТДИНА, в октябре в ЗКО из Атырау будет поставлено 9,7 тысячи тонн бензина марки АИ-92. - Из этого количества более двух тысяч тонн будет реализоваться с автозаправки "КазМунайГаз". Если остальные заправки захотят, то также могут закупить топливо на НПЗ в Атырау, - пояснил замруководителя управления энергетики региона. - Что касается подорожания, то на АЗС "Нефтэк" АИ-92 реализуют со вчерашнего дня по 159 тенге за литр. Это связано с повышением закупочной цены, так как это топливо привозят из России. Стоит отметить, что на всех остальных заправках цена за литр бензина варьируется от 148 до 157 тенге за литр. Фото Медета МЕДРЕСОВА