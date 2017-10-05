Пожар произошел в частном доме по улице Курмангазы, 9,сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, звонок на пульт пожарных о том, что по ул. курмангазы горит частный дом  поступил в 12.21. - На место пожара прибыло 4 единицы техники ДЧС,  - отметили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Сотрудниками полиции было ограничено движение по ул. Курмангазы. Фото Медета МЕДРЕСОВА