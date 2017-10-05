Иллюстративное фото с сайта sport-weekend.com Проект «Облачное видеонаблюдение» будет реализован в Атырау по инициативе городской прокуратуры совместно с АО «Казахтелеком». Цель внедрения камер - профилактика правонарушений, совершаемых в общественных местах, на предприятиях и в многоэтажных домах. Планируется, что реализация проекта улучшит криминальную обстановку в городе, обеспечит безопасность граждан и предупредит совершение правонарушений. - До конца этого года планируется подключение услуги в многоквартирных домах с наличием оптических сетей. Всего же по Атырау запланирована установка 1 294 камер на 134 многоквартирных домах. На сегодняшний день подключены 10 подъездов в тестовом режиме - в мкр. Нурсая 10, 11, 13 и Сатпаева, 2В, - сообщили в пресс-службе прокуратуры г.Атырау. Камеры устанавливаются по две на один подъезд - снаружи и внутри у входа. Таким образом жильцы смогут самостоятельно в онлайн-режиме со смартфонов наблюдать за своей квартирой и двором. Абонентская плата в месяц составляет 380 тенге.