Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, на 59 километре автодороги Аксай-Чингирлау, недалеко от поселка Ащесай, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции Бурлинского РОВД. - Водитель 1974 года рождения, находясь за рулем «Фольксвагена», сбил полицейского. 27-летний сотрудник Бурлинского РОВД от полученных травм скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. По результатам медицинского освидетельствования виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ведется досудебное расследование.