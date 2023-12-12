Традиционная зимняя акция от сервиса быстрого микрокредитования CreditPlus «Мечтай крупно: выиграй iPhone 15 Pro Max» Компания проводит розыгрыш последней модели iPhone 15 в максимальной комплектации Pro Max. Акция стартовала 13.11.2023 и продлиться до 29.02.2024. Участниками автоматически станут те, кто оформит или продлит онлайн микрокредит на срок минимум 10 дней и погасит его без просрочки.

Победителя акции определят с помощью генератора случайных чисел на основании номеров договоров микрокредита, путем случайной компьютерной выборки. Розыгрыш будет проведен 06.03.2024. Подробная информация об акции доступна на этой странице https://creditplus.kz/stock/iphone-15-pro-max-c-creditplus/.

О компании CreditPlus

CreditPlus – совеременный проект онлайн микрокредитования в Казахстане. За многолетний опыт в казахстанском финансовом рынке компания завоевала не только тысячи преданных пользователей, но и укрепила свою репутацию как надежного партнера. В основе успеха CreditPlus лежит клиентоориентированный подход к услугам микрокредитования. Компания готова предоставить индивидуальный подход каждому клиенту. Получить деньги можно в любой точке Казахстана 24\7. Для этого достаточно иметь мобильный телефон с доступом к интернет.

Как получить микрокредит в CreditPlus

Услуги микрокредитования в CreditPlus доступны дееспособным гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 70 лет. Требуется действующий документ, удостоверяющий личность, активный счет в виде банковской карты или IBAN (для перевода средств и верификации), а также активный номер телефона.

Процесс получения кредита предельно прост и удобен:

Подача заявки: на сайте нужно заполнить заявку, указав желаемую сумму и удобный срок (в случае участия в акции срок должен быть не менее 10 дней). Регистрация: пройдите быструю регистрацию, введя необходимые персональные данные. CreditPlus не осуществляет назойливых звонков клиентам, но при необходимости ответит на ваши вопросы. Ожидание решения: отправьте заявку и дождитесь решения, обычно это занимает не более 10 минут. Подписание договора: при положительном решении получите SMS-код для подписания договора кредитования. Получение средств: получите средства на указанный при регистрации личный счет.

После этого вы свободны в использовании средств на свое усмотрение в течение выбранного срока. CreditPlus предоставляет клиентам возможность управлять своими финансами легко и удобно.