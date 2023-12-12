Начальнику управления ДЧС Алматы Алмату Жанысбаеву вынесли приговор, сообщает антикоррупционная служба. Суд проходил в Костанае.

— Он признан виновным в получении денежного вознаграждения в общей сумме более 13 млн тенге за общее покровительство предпринимателя, — говорится в сообщении.

Его приговорили к пяти годам заключения, лишили звания подполковника и пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее приговор вынесли экс-главе департамента. Руслана Касыбаева признали виновным в злоупотреблении властью и лишили свободы на три года.