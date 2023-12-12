Аким Медеуского района рассказал, что брешь в законе не позволяет закрыть магазины, которые круглосуточно торгуют дешёвым алкоголем.

Вопрос поднимался ещё на встречах жителей района с главой города. Сеть магазинов в старом центре города ведёт круглосуточную торговлю разливными алкогольными напитками. По словам жителей близлежащих домов, изрядно выпившие люди пристают к прохожим, справляют нужду на улице, лежат на лавочках и даже асфальте.

На брифинге РСК Алматы аким Медеуского района Еркебулан Оразалин сказал, что проблема это далеко не одной сети.

— Они круглосуточно реализуют спиртные напитки, ссылаясь на законодательную норму, что в техпаспорте у них прописано «бар». Мы туда совместно с управление полиции и СЭС выезжали, но в итоге в суде три раза этот вопрос оставался без рассмотрения. Есть в законодательстве брешь, позволяющая этим магазинам работать в формате баре, какими они по факту не являются, — пояснил Оразалин.

Сейчас власти района направили запрос через депутатов, представляющих Алматы в составе мажилиса и сената. Можно тогда удастся внести изменение в закон.