Глава региона находится в столице Чехии в составе официальной делегации.

В рамках рабочего визита в Чешскую Республику аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев почтил память уроженца региона, Героя Советского Союза Мажита Джунусова, похороненного на Ольшанском кладбище в Праге.

На могиле героя аким области возложил цветы, отметив, что подвиг Мажита Джунусова — это символ мужества и самоотверженности казахстанцев в годы Великой Отечественной войны.

Мажит Джунусов родился 21 сентября 1917 года в селе Новая Казанка (ныне Жангалинский район, Западно-Казахстанская область). С июня 1941 года он участвовал в боях на разных фронтах, проявив себя как смелый и отважный воин. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Джунусов сражался на территории Восточной Европы, принимал участие в освобождении Чехословакии и боевых действиях за освобождение Праги в мае 1945 года. Его имя навсегда вошло в историю как символ мужества, патриотизма и верности воинскому долгу.

— Наш земляк Мажит Джунусов отдал свою жизнь за свободу будущих поколений. Для нас важно хранить память о его подвиге и передавать её молодежи. Это пример истинного патриотизма и преданности Родине, — подчеркнул Нариман Турегалиев.

Возложение цветов к могиле героя состоялось при содействии Посольства Республики Казахстан в Чешской Республике и стало важной частью программы визита делегации Западно-Казахстанской области.