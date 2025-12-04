До 24 мая 2025 года очередь на жилье курировал акимат. Сейчас жилищным вопросом занимается Отбасы банк, он стал национальным институтом развития. Об этом нам сообщили в пресс-службе банка.
— Жилье для очередников строят местные акиматы. Когда оно готово, Отбасы банк приступает к его распределению. При предоставлении очередникам арендного жилья от местных акиматов, либо льготных кредитов для покупки социального жилья, в банке ориентируются на дату постановки на учет. При этом не менее 70% от общего объема жилья предоставляется категориям граждан, имеющим первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки, — сообщили в Отбасы банке.
Первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки принадлежит:
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств;
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
многодетным матерям и многодетным семьям;
семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;
лицам с инвалидностью 1 и 2 групп;
вдовам и вдовцам.
Распределение жилья зависит от скорости строительства домов в регионе. По данным банка, акимат области уже передал для распределения 440 квартир. Их разделят на арендное жильё и для покупки по льготным кредитам. В 2025 году в рамках госпрограммы 467 граждан, стоящих в очереди на жильё, получили льготные кредиты по ставкам 2% и 5% при первоначальном взносе 10%. На очереди в ЗКО сейчас стоят 42 047 человек.
При распределении учитываются также доходы семьи за последние шесть месяцев, исходя из прожиточного минимума, который на 2025 год составляет 46 228 тенге.
В Отбасы банке уточнили, что они не раздают бесплатные квартиры, а предлагают инструменты для решения жилищного вопроса. В зависимости от «цифрового портрета семьи» это может быть арендное жильё, субсидирование части арендной платы, льготные кредиты по программам «2-10-20» и «5-10-20» на покупку социального жилья или программа «Наурыз» со сниженной процентной ставкой. Для очередников по категории СУСН (социально уязвимые слои населения-прим.автора) ставка по этой программе 7%, для остальных — 9%.
Встать на учёт можно только онлайн через систему «Центр обеспечения жильём». Нужно авторизоваться на сайте orken.otbasybank.kz, заполнить анкету, подать заявку и подписать её ЭЦП. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин Казахстана, который не имел недвижимости в собственности последние пять лет или чьё единственное жильё признано аварийным.