Акимат области уже передал Отбасы банку 440 квартир для распределения между очередниками.

До 24 мая 2025 года очередь на жилье курировал акимат. Сейчас жилищным вопросом занимается Отбасы банк, он стал национальным институтом развития. Об этом нам сообщили в пресс-службе банка.

— Жилье для очередников строят местные акиматы. Когда оно готово, Отбасы банк приступает к его распределению. При предоставлении очередникам арендного жилья от местных акиматов, либо льготных кредитов для покупки социального жилья, в банке ориентируются на дату постановки на учет. При этом не менее 70% от общего объема жилья предоставляется категориям граждан, имеющим первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки, — сообщили в Отбасы банке.

Первоочередное право на решение жилищного вопроса в рамках господдержки принадлежит:

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям и многодетным семьям;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

лицам с инвалидностью 1 и 2 групп;

вдовам и вдовцам.

Распределение жилья зависит от скорости строительства домов в регионе. По данным банка, акимат области уже передал для распределения 440 квартир. Их разделят на арендное жильё и для покупки по льготным кредитам. В 2025 году в рамках госпрограммы 467 граждан, стоящих в очереди на жильё, получили льготные кредиты по ставкам 2% и 5% при первоначальном взносе 10%. На очереди в ЗКО сейчас стоят 42 047 человек.

При распределении учитываются также доходы семьи за последние шесть месяцев, исходя из прожиточного минимума, который на 2025 год составляет 46 228 тенге.

В Отбасы банке уточнили, что они не раздают бесплатные квартиры, а предлагают инструменты для решения жилищного вопроса. В зависимости от «цифрового портрета семьи» это может быть арендное жильё, субсидирование части арендной платы, льготные кредиты по программам «2-10-20» и «5-10-20» на покупку социального жилья или программа «Наурыз» со сниженной процентной ставкой. Для очередников по категории СУСН (социально уязвимые слои населения-прим.автора) ставка по этой программе 7%, для остальных — 9%.

Встать на учёт можно только онлайн через систему «Центр обеспечения жильём». Нужно авторизоваться на сайте orken.otbasybank.kz, заполнить анкету, подать заявку и подписать её ЭЦП. Подать заявку может любой совершеннолетний гражданин Казахстана, который не имел недвижимости в собственности последние пять лет или чьё единственное жильё признано аварийным.