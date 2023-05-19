Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что распоряжением главы города по согласованию с администрацией президента и маслихатом южной столицы назначены новые акимы четырёх районов. Акимом Наурызбайского района стала Назира Тогизбаева, которая с января 2021 года работала руководителем управления занятости и социальных программ. На должность акима Ауэзовского района назначен Абзал Егембердиев. С августа 2022 года он руководил управлением государственных активов города. Акимом Бостандыкского района стал Санджар Алин. До назначения занимал должность руководителя управления энергетики и водоснабжения. Алмалинский район возглавил Айдар Жакибаев. С января 2023 года являлся исполняющим обязанности руководителя аппарата акима Алматы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.