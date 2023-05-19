— Ему провели инструментальные обследования, в частности КТ головы. Показаний к госпитализации не выявлено, с рекомендациями был направлен на амбулаторное лечение, —информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Председатель КСК Канат Кайрбаев сообщил, что дверь была сломана из-за небрежного отношения одного из жильцов. Это и стало причиной ЧП. В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что ребёнка доставила в детскую городскую клиническую больницу №2 карета неотложки.Ребёнок в полном сознании.