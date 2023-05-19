— Кто-то из местных жителей, услышав крики о помощи, поднял шум. В этот момент мужчине удалось вырваться и выбежать на дорогу. Патрульный экипаж, проезжавший мимо, заметил человека в крови. По приметам, переданным полицейским, спустя несколько минут подозреваемые были задержаны недалеко от места происшествия, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Изображение c сайта Pixabay Нападение произошло во дворе дома на пересечении улиц Макатаева и Кожамкулова. Трое неизвестных начали избивать мужчину, когда он подходил к подъезду.Один из задержанных признался, что принял мужчину за закладчика наркотиков, поэтому начал избивать и забрал сумку. Истинные мотивы преступления будет выяснять следствие.