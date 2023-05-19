Иллюстративное фото из архива «МГ» Пассажира сняли с поезда сообщением Алматы – Атырау. 42-летний житель Атырауской области распивал алкогольные напитки и нарушал тишину. В пресс-службе департамента полиции на транспорте сообщили, что в отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушений: за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и за нарушение тишины. Теперь он должен казне 10 МРП штрафа — 34 500 тенге.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.