– Посылки с наркотиками злоумышленник получали почтовым сообщением из Испании и США. Оплату за зелье от клиентов получали через Qiwi-кошелек. Вывод денег производили через банки второго уровня. На данном этапе следствия установлено 49 банковских счетов, – рассказали в полиции.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Пятеро человек занимались распространением наркотиков в Алматы. Руководили делом 27-летний мужчина и его 35-летняя спутница. Они продавали запрещённые вещества через мессенджерыВ квартире главных фигурантов обнаружили шесть миллионов тенге, sim-карты, банковские карточки, электронные весы и вещества растительного происхождения со специфическим запахом. Задержанные взяты под стражу.

